POL-TUT: (Rottweil, B 27) Mit 1,4 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Rottweil (ots) - Am frühen Montagmorgen ist ein 40-jähriger VW-Fahrer in der Neukircher Steige auf der Bundesstraße 27 von der Fahrbahn abgekommen. Der 40-Jährige war auf der Bundesstraße von Rottweil in Richtung Neukirch unterwegs. Kurz vor der zweispurigen Fahrbahn kam der VW-Multivan infolge des Glatteises nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Ein Sachschaden entstand hierdurch nicht. Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierten den VW-Multivan daraufhin in einer Einbuchtung neben der Fahrbahn in Richtung Neukirch. Hierbei stellten die Beamten bei dem VW-Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss in der Helios Klinik in Rottweil Blut abgenommen. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

