POL-TUT: (Horb am Neckar) Zerstörungswütige Täter zündeln vor Gemeindehaus

Horb am Neckar (ots) - Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter am Gemeindehaus eine Klingel beschädigt und leichtfertig gezündelt.

Im Zeitraum vom Samstag bis Montag rissen unbekannte Täter die Klingel im Eingangsbereich des Gemeindehauses in der Lerchenstraße ab. Außerdem legten sie ein Feuer unter einem Fußabstreifer aus Metall. Für die Polizei sah es so aus, als hätte jemand gegrillt. Für diese Vermutung sprechen zurückgelassene Essensreste und leere Bierflaschen. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell