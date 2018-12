POL-TUT: (Freudenstadt) Hoher Schaden bei Verkehrsunfall - Junger Mann verletzt

Freudenstadt (ots) - Am Montagmorgen ist der Fahrer eines Kleintransporters aus Unachtsamkeit auf einen in der Robert-Bürkle-Straße abgestellten LKW mit Anhänger aufgefahren. Ein 19-Jähriger verletzte sich leicht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Kleintransporter die Robert-Bürkle-Straße in Richtung Wittlensweiler Straße. Aus Unachtsamkeit prallte er auf einen dort geparkten LKW mit Anhänger. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht. Das DRK brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus Freudenstadt. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Am LKW-Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

