POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, Fluorn-Winzeln) Drei berauschte Autofahrer führen zu drei Blutentnahmen und drei Ermittlungsverfahren

Oberndorf am Neckar, Fluorn-Winzeln (ots) - Am Wochenende haben Beamte des Polizeireviers Oberndorf drei Autofahrer kontrolliert, die trotz deutlicher alkoholischer Beeinflussung am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Am Samstagabend stellte eine Polizeistreife gegen 21.15 Uhr auf der Kreisstraße 5521, zwischen Fluorn und Lindenhof, einen Peugeot mit eingeschaltetem Warnblinklicht fest. Unbeirrt dessen, dass die Beamten den in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Peugeot-Lenker mit dem Flasher (Blitzlicht), der akustischen Anhalte Aufforderung und "Stopp Polizei" auf dem Display des Streifenwagens zum Anhalten aufforderten, fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug einfach weiter. Erst nachdem die Streife den Peugeot mit dem Streifenwagen überholte, hielt der 53-Jährige mit seinem Wagen an. Während der Kontrolle stellten die beiden Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem Peugeot-Fahrer fest. Ein daraufhin erfolgter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ebenso stellte sich heraus, dass der 53-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Peugeot wurde abgeschleppt und dem Mann im Krankenhaus in Oberndorf Blut abgenommen.

Am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach 2 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen Peugeot in der Oberndorfer Straße in Fluorn-Winzeln. Der Fahrer des Peugeots war zuvor in der oberen Lehrstraße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und nutzte hierfür den gesamten Gehweg. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Peugeot-Fahrer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten begleiteten den 18-Jährigen zur Blutentnahme in das Krankenhaus nach Oberndorf und stellten seinen Führerschein sicher.

Nur kurze Zeit später, gegen 3.15 Uhr, kontrollierte eine Streife einen 28-jährigen Renault-Fahrer in der Lindenstraße. Dieser war den Beamten zuvor während der Streifenfahrt aufgefallen, da er trotz des stürmischen und regnerischen Wetters mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Auch bei ihm wurde im Krankenhaus Oberndorf Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen die drei Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

