POL-TUT: (Hechingen) 29-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Hechingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall in der Hofgartenstraße ist am Montagmorgen die 29-jährige Fahrerin eines BMW verletzt worden.

Die junge Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Bahnhofstraße. Auf der Strecke musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ihr folgte ein Ford Transit. Der Fahrer des Transporters sah zu spät, dass vor ihm gebremst wird. Ein Auffahren war nicht mehr zu verhindern. Die Kollision war heftig genug, um bei der 29-jährigen leichte Verletzungen zu verursachen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils zirka 3000 Euro. Der BMW war nach dem Zusammenstoß ein Fall für den Abschleppdienst.

