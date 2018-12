POL-TUT: (Vöhringen, Wittershausen) Seniorin am letzten Mittwoch von falschem Mitarbeiter betrogen- Nach Hinweis zu Fluchtfahrzeug sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen

Wittershausen (ots) - Nachdem eine 77-jährige Seniorin am letzten Mittwoch auf einen falschen Bankmitarbeiter hereingefallen ist (wir berichteten), sucht die Polizei nun nach einem Hinweis bezüglich des Fluchtfahrzeugs dringend nach weiteren Zeugen.

Eine Zeugin meldete der Polizei, wie sie einen Mann, auf welchem die Täterbeschreibung passt, am Friedhof in Wittershausen in die Fahrerseite eines dunklen Audis einsteigen sah. Bevor der Unbekannte in den Wagen stieg, habe er seine Jacke gewendet. Der schwarze Audi soll sogenannte dynamische Blinklichter gehabt haben.

Der Polizeiposten Sulz sucht nun nach Zeugen, die einen schwarzen Audi am letzten Mittwoch, im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in Wittershausen gesehen haben oder sonst Hinweise zu dem unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07454-92746 zu melden

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell