POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, BAB 81) Autofahrer kommt mit abgefahrenen Winterreifen ins Schleudern und prallt gegen Mittelschutzplanke

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Sonntagmittag ist gegen 13 Uhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn 81 mit abgefahrenen Hinterreifen ins Schleudern gekommen.

Der BMW-Fahrer befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend in Richtung Singen. Auf Höhe von Zimmern ob Rottweil kam sein Wagen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und der zu geringen Reifenprofiltiefe seiner Hinterreifen ins Schleudern und prallte zweimal hintereinander gegen die Mittelschutzplanke. Hierdurch wurden fünf Schutzplankensegmente beschädigt. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der 23-Jährige wurde nicht verletzt. Da der Fahrer die Schweizer Staatsbürgerschaft hat, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten.

