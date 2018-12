POL-TUT: (Freudenstadt) Versuchter Einbruch in Golf-Club

Freudenstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter versucht in den Golf-Club Freudenstadt einzubrechen.

Die Streife fand Sonntagmorgen an einem Fenster am Shop des Vereins Hebelspuren. Es gelang den Tätern nicht, das Fenster zu öffnen. Später bei Tageslicht schaute sich die Polizei die Gebäude nochmal an. Dabei fanden sie auch noch ein aufgebrochenes Fenster an einem Lagerraum. Gestohlen wurde nach bisherigen Feststellungen nichts.

