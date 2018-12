POL-TUT: (Tumlingen) Verkehrsunfall durch Übermüdung

Tumlingen (ots) - Am Sonntagnachmittag ist eine 77-jährige VW-Fahrerin wegen Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen. Sie und ihr Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus nach Freudenstadt.

Gegen 14:50 Uhr befuhr die VW-Fahrerin die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Lützenhardt. In einer leichten Linkskurve kam sie aus Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen Baum. Sie und ihr Beifahrer verletzten sich leicht. Das DRK brachte beide zur Beobachtung ins Krankenhaus Freudenstadt. Am ihrem Pkw entstand Totalschaden.

