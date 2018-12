POL-TUT: (Balingen) Alkohol im Blut: Ford-Fahrer überfährt Verkehrsinsel

Balingen (ots) - Am Sonntagnachmittag hat ein Ford-Fahrer in der Hirschbergstraße eine Verkehrsinsel überfahren. Der 39-Jährige war alkoholisiert.

Gegen 16:19 Uhr kam der Zeugin in der Hirschbergstraße ein Ford mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mittig auf der Fahrbahn entgegen. Zum Ausweichen musste die Frau komplett auf den rechten Gehweg fahren. Unbeeindruckt fuhr der 39-Jährige weiter und überfuhr zirka 50 Meter weiter vorne eine Verkehrsinsel. Dabei drückte es ihm die vordere linke Felge an seinem Pkw stark ein. Danach entfernte sich der Mann, wenn auch nur noch in Schrittgeschwindigkeit, von der Unfallstelle. Der Unfall blieb nicht unbemerkt, die Polizei wurde verständigt. Die Streife stellte den Unfallverursacher kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Der Mann roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dieses Ergebnis bedeutete "absolut fahruntüchtig". Folge waren die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme im Krankenhaus. Bei der Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand. Das ging so weit, dass der Polizei nichts mehr anderes übrig blieb, als den Mann zu Boden zu bringen und kurzzeitig zu schließen.

