POL-TUT: (VS-Villingen) Missglücktes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots) - Bei einem missglückten Überholmanöver ist am Sonntagabend auf der B 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim ein Pkw von der Straße abgedrängt worden.

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Villingen. Im Bereich der Steigung kam dem Opel-Fahrer ein Lastwagen entgegen. Als sich die beiden Fahrzeuge nahezu auf gleicher Höhe befanden, setzte ein silberner Skoda zum Überholen des Lkw an. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 22-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit den Leitplanken. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Skoda-Fahrer seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

