POL-TUT: (Tuningen) Sattelauflieger beschädigt

Tuningen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, an einem Sattelanhänger die Beleuchtungsanlage mit schwarzer und grauer Farbe besprüht und die Elektroleitungen durchtrennt. Der Anhänger war in der fraglichen Zeit auf der Straße "Vor dem Haldenwald" abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell