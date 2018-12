POL-TUT: (Balingen) Wohnhaus durchwühlt - Täter geht ohne Beute

Balingen (ots) - Am Wochenende ist ein bisher unbekannter Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus im Balinger Nordosten eingedrungen. Gestohlen hat er nichts.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, hebelte der Gauner ein Fenster des Wohnhauses in der Straße An der Burgenwand auf und stieg ein. Im Erdgeschoss und ein Stockwerk darüber durchsuchte er etliche Schränke und Schubladen. Anscheinend fand er nicht das, was er suchte, denn er ging ohne Beute wieder. Zurück blieb ein beschädigtes Einstiegsfenster. Schätzungen zur Schadenshöhe gibt es noch keine.

