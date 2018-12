POL-TUT: (Loßburg) Fiat landet auf dem Dach - Totalschaden

Loßburg (ots) - Am Sonntagabend ist auf der Landstraße zwischen Dottenweiler und Wälde ein Fiat Seicento von der Fahrbahn abgekommen. Am Schluss lag er auf dem Dach.

Der 23-jährige Fahrer des Kleinwagens war in Richtung Wälde unterwegs, als er kurz nach Dottenweiler in einer Rechtskurve sein Auto nicht mehr auf der Fahrbahn halten konnte. Weil er zu schnell war, brach das Heck nach links aus. Der Fiat drehte sich um 180 Grad und rutschte rückwärts in den Straßengraben. Dort kippte er über die Fahrerseite aufs Dach. Es entstand Totalschaden. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst holte den Kleinwagen ab.

