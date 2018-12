POL-TUT: (Horb am Neckar) Fiat Panda gestreift - Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht

Horb am Neckar (ots) - Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18.25 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Panoramastraße einen Fiat Panda gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Der spätere Unfallverursacher fuhr auf der Panoramastraße in Richtung Ihlinger Straße. Auf Höhe des letzten Hauses rechts streifte er einen am Fahrbahnrand parkenden roten Fiat Panda. Dabei beschädigte er die linke Seite des Kleinwagens nicht unerheblich. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro aus. Nach dem Unfall suchte der Verursacher das Weite.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen der Unfallflucht. Wer den Unfall gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich als Zeuge zu melden (Telefon 07451 96 0).

