POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Hauptbahnhof endet blutig

Freudenstadt (ots) - Beim Einbruch in den Freudenstädter Hauptbahnhof hat sich der Täter in der Nacht zum Sonntag verletzt. Darauf deuten unübersehbare Blutspuren am Tatort hin.

Der Unbekannte schlug oder trat die Eingangstür zu den Personalräumen ein. Dabei verletzte er sich an der Glasfüllung. Die Wunde blutete stark. Dem entsprechend sah es am Tatort aus. Zu Stehlen gab es in den Räumlichkeiten nichts. Deswegen verließ der Einbrecher den Tatort ohne Beute. An der Tür entstand Sachschaden, dessen Höhe unbekannt ist.

