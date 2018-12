POL-TUT: (Balingen) Falschfahrer auf der B 463

Balingen (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Samstag, gegen 18.10 Uhr, einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 463 auf Höhe von Weilstetten in Fahrtrichtung Balingen gemeldet. Der Falschfahrer konnte von den Beamten des Polizeireviers nicht mehr festgestellt werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen (Tel.: 07433 264-0) in Verbindung zu setzen.

