POL-TUT: (Villingendorf) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Villingendorf (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein 21-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Samstag, gegen 22.25 Uhr, an der Kreuzung Hochwaldstraße / Oberndorfer Straße zugezogen. Zusammen mit seinem 17-jährigen Sozius, war der Roller-Fahrer auf der Hochwaldstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Oberndorfer Straße die Vorfahrt eines 45-jährigen Lenkers eines Dacia. Beim Zusammenprall wurden bei beiden jungen Männer auf die Straße geschleudert, wobei der 21-Jährige schwer, und sein 17-jähriger Sozius leicht verletzt wurden. Der Rollerfahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter alkoholischer Beeinflussung. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

