POL-TUT: (Freudenstadt) Betrunkene Autofahrer verursachen Unfall und flüchten

Freudenstadt (ots) - Ein 23-jähriger Lenker eines Skoda hat am heutigen Sonntag, gegen 00.35 Uhr, auf der Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall und ist anschließend geflüchtet. Der 23-Jährige war auf der Stuttgarter Straße unterwegs und hielt, ohne ersichtlichen Grund, mitten auf der Straße an. Anschließend legte der junge Mann den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen die Front eines Ford Custom, dessen 64-jähriger Fahrer hinter dem Skoda angehalten hatte. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 800 Euro zu kümmern, flüchtete der 23-jährige Skoda-Fahrer. Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, stiegen in ihr Fahrzeug und verfolgten den mit zwei Personen besetzten Wagen des Unfallflüchtigen, über eine Strecke von rund zwei Kilometer. In der Wildbader Straße konnten die beiden Zeugen den Geflüchteten zum Anhalten bewegen. Der erheblich betrunkene 23-jährige Fahrer wurde von den beiden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Noch bevor die Ordnungshüter eintrafen, setzte sich der 25-jährige Beifahrer hinter das Steuer des Skoda und gab Vollgas. Der 25-Jährige fuhr zunächst in Richtung B 294 und kehrte anschließend wieder in die Wildbader Straße zurück. Beim Erkennen der zwischenzeitlich eingetroffenen zwei Streifen des Polizeireviers, flüchtete der 25-Jährige mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte. Eine Streifenbesatzung nahm sofort die Verfolgung des Wagens auf. Der 25-Jährige versuchte mit hoher Geschwindigkeit den Kreisverkehr am Promenadenplatz in Richtung Straßburger Straße zu verlassen. Der Versuch scheiterte. Der Skoda schanzte über den Bordstein und die Verkehrsinsel. Ein abgerissenes Vorderrad brachte den Wagen schlussendlich zum Stehen. Gegen die beiden Männer wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein durchgeführter Alcotest ergab beim 23-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille, sein 25-jähriger Kumpel überbot den Wert deutlich. Er pustete einen Wert von über 2,9 Promille auf dem Gerät. Da beide Personen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde jeweils eine Sicherheitsleistung erhoben. Die beiden Führerscheine wurden eingezogen.

