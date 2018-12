POL-TUT: (Waldachtal-Lützenhardt) Einbruch in Bürogebäude

Waldachtal-Lützenhardt (ots) - Am heutigen Sonntag, gegen 2 Uhr, sind unbekannte Täter in das Bürogebäude eines Busunternehmens im der Heiligenbronner Straße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Anschließend durchstöberten die Eindringlinge sämtliche Schränke und Schubladen in den Büros. In der Firma wird allerdings keinerlei Bargeld aufbewahrt. Über anderes Diebesgut liegen derzeit von keine Informationen vor. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

