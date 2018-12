Geisingen (ots) - Am Samstag hat sich an der Einmündung L 185 / B 31 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 58-jährige Frau schwer verletzt worden ist. Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der B 31 in Richtung Freiburg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Landesstraße 185 in Richtung Blumberg abbiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin einen entgegenkommenden Mazda eines 62-jährigen Mannes. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Die 58-jährige Beifahrerin im Mazda zog sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.500 Euro geschätzt.

