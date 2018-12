POL-TUT: (Mönchweiler) Einbruch in Busunternehmen

Mönchweiler (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitag, sind unbekannte Täter in ein Busunternehmen "Am Fohrenwald" eingedrungen. Die Täter schlugen an zwei Omnibussen die Verglasung der Eingangstüren ein und brachen im Bus die Münzgeldwechselkassetten auf. Anschließend verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Gebäude des Unternehmens. Die Eindringlinge stiegen über ein eingeschlagenes Fenster in die Büros ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einer Beute von wenigen Euro Bargeld suchten die Einbrecher das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

