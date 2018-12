POL-TUT: (Immendingen) Parklücke offensichtlich zu klein - Autofahrer verursacht rund 2.000 Euro Sachschaden

Immendingen (ots) - Ein 50-jähriger Opel-Fahrer hat am Freitag, gegen 20 Uhr, versucht, in eine Parklücke in der Stettiner Straße einzuparken und hat hierbei einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Offensichtlich war die rund 25 Meter! lange Parklücke für den völlig betrunkenen Autofahrer zu klein. Nach rund sechs Versuchen hatte der 50-Jährige seinen Wagen eingeparkt. Während des Einparkvorganges schob er einen geparkten Mazda rund einen Meter nach vorne. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, suchte der Autofahrer seine Wohnung auf und legte sich schlafen. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Das Messergebnis des durchgeführten Alcotestes erklärte die Einparkschwierigkeiten des Autofahrers. Der 50-Jährige pustete einen Wert von über 3,3 Promille auf dem Gerät.

