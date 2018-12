POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Vergessene Kerze löst Feuerwehreinsatz aus

Albstadt-Ebingen (ots) - Eine brennende Kerze hat am Samstag, kurz nach 0 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in der Marktstraße ausgelöst. Ein Anwohner meldete eine starke Rauchentwicklung in dem Verkaufsgeschäft im Erdgeschoß des Gebäudes. Nach bisherigen Ermittlungen geriet eine Kerzenlaterne in Brand. Offensichtlich wurde nach Ladenschluss vergessen, die Kerze in der Laterne zu löschen. Durch die frühzeitige Entdeckung konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

