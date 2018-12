POL-TUT: (Hechingen) Farbschmierer unterwegs

Hechingen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, haben unbekannte Farbschmierer ihr Unwesen getrieben. Die Täter besudelten mit schwarzen Stiften in der Kaufhausstraße, Bozener Straße und am Marktplatz die Fassaden und Balkonverkleidungen von Wohn- und Geschäftshäusern. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

