POL-TUT: (Blumberg) Unfall auf der Hauptstraße - Polizei sucht Unfallzeugen

Blumberg (ots) - Rund 25.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Freitag, gegen 15.40 Uhr, auf der Hauptstraße entstanden. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer ordnete sich auf Höhe des Sportplatzes auf der Abbiegespur ein, um von der Hauptstraße in die Winklerstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges fuhr der 25-Jährige unvermittelt wieder nach rechts, um in gerader Richtung weiterzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden VW eines 31-Jährigen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

