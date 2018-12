POL-TUT: (Blumberg) Wohnungseinbruch

Blumberg (ots) - Am Donnerstag sind in der Zeit zwischen, 15 Uhr und 18.15 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schwimmbadstraße eingedrungen. Die Einbrecher versuchten an mehreren Fenstern in das Gebäude einzudringen. Nach den missglückten Versuchen, schlugen die Eindringlinge eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt in das Einfamilienhaus. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nicht gestohlen. Der entstandene Sachschaden ist allerdings beträchtlich.

