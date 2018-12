POL-TUT: (Villingen) Unfallflucht auf INJOY-Parkplatz - Die Polizei sucht Zeugen

Villingen-Schwenningen (ots) - Nach einer Unfallflucht auf dem INJOY-Parkplatz in der Wilhelm-Binder-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 29-Jährige hatte am Donnerstagvormittag ihren weißen VW Touran auf dem INJOY-Parkplatz abgestellt. In der Zeit zwischen 06.00 und 12.00 Uhr ist ein Unbekannter gegen das linke hintere Fahrzeugeck gestoßen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

