POL-TUT: (Villingen) Vorfahrt missachtet - 5500 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen (ots) - An der Kreuzung Adlerring / Habsburgerring hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall zugetragen. Eine 79-Jährige wollte mit ihrem Mercedes gegen 10.55 Uhr an der südlichen Ausfahrt des Adlerrings in den Habsburgerring abbiegen. Dabei übersah sie einen 62-jährigen Audi-Fahrer, der bereits auf dem Habsburgerring stadtauswärts fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5500 Euro.

