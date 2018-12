POL-TUT: (Villingen) Fußgängerin an Kreisverkehr angefahren und leicht verletzt

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Donnerstagmorgen hat ein 36-Jähriger am Kreisverkehr "Bertholdshöfe" eine Fußgängerin angefahren. Er war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mini in Richtung VS-Villingen unterwegs. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr übersah er eine 17-Jährige, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnte das Schwarzwald-Baar-Klinikum nach kurzer Behandlung bereits wieder verlassen. Am Mini entstand Sachschaden von circa 1000 Euro.

