POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Autofahrer kommt von der Straße ab

Mühlheim an der Donau (ots) - Ein 25-jähriger Lenker eines Dacia ist am Donnerstag, gegen 6.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5900 zwischen Mahlstetten und Mühlheim von der Straße abgekommen. Der Autofahrer schrammte in einer Rechtskurve die Felswand und schleuderte anschließend gegen die Leitplanken. Am Dacia entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell