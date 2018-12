POL-TUT: (Spaichingen) 12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer fährt davon

Spaichingen (ots) - Am Donnerstag ist auf der Sallancher Straße ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Junge war mit seinem Rad auf dem Gehweg der Sallancher Straße unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes "Markplatz 6" kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi Q 5, der aus einer Tiefgarage auf die Straße fuhr. Nach der Kollision erkundigte sich der Autofahrer noch bei dem Jungen und fuhr anschließend davon. Der 12-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in die Klinik eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Hinweise zum Audi-Fahrer nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell