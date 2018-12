POL-TUT: (Balingen) Gänge verwechselt- Autofahrerin verursacht Unfall

Balingen (ots) - Da sie den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt hatte, fuhr eine Autofahrerin am Donnerstagmittag in der Froschstraße gegen ein geparktes Auto. Die 90-Jährige wollte mit ihrem Opel aus einer Parklücke fahren, als sie den falschen Gang wählte. Rückwärts überfuhr ihr Wagen die Fahrbahn und prallte gegen einen abgestellten VW auf der anderen Straßenseite. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Autos wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

