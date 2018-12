POL-TUT: (Rangendingen) Lastwagen geht in Flammen auf

Rangendingen (ots) - In Brand geraten ist am Donnerstagabend ein Lastwagen in der Straße Im Hitzenried. Der Laster stand unter dem Vordach eines Gebäudes als er aus noch nicht bekannter Ursache Feuer fing. Das Führerhaus brannte dabei vollständig aus. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die Floriansjünger aus Rangendingen waren zur Löschung des Lastwagens mit 27 Mann im Einsatz. Der Schaden am Laster und dem direkt daneben befindlichen Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell