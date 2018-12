POL-TUT: (Baiersbronn-Schönmünzach) Kiosk in der Schifferstraße aufgebrochen

Baiersbronn-Schönmünzach (ots) - Am frühen Freitagmorgen wurde in einen Kiosk in der Schifferstraße eingebrochen. Der Dieb schlug gegen 4 Uhr in der Frühe eine Scheibe der Eingangstür ein und gelangte so ins Innere des Warengeschäfts. Auf seiner Suche nach Diebesgut versuchte er mit Gewalt einen Tresor zu öffnen, was aber misslang. Letzten Endes nahm der Dieb Tabakwaren im vierstelligen Bereich mit sich. Im Anschluss verließ er das Gebäude und flüchtete mit einem älteren dunklen Kombi, den er vor dem Kiosk geparkt hatte. Der Schaden, den der Täter am Tresor und der Eingangstüre zu verantworten hat, beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den Täter oder dessen Auto geben kann, wird gebeten sich unter 07441 5360 zu melden.

