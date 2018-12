POL-TUT: (Freudenstadt) Autofahrer bei Kollision mit Mauer leicht verletzt

Freudenstadt (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Mauer wurde ein Autofahrer an der Einmündung der Christophstraße in Talstraße am Donnerstagabend leicht verletzt. Der 61-Jährige wollte von der Talstraße links in die Christophstraße einfahren. Aus Unachtsamkeit kam er dabei zu weit nach links und fuhr mit seinem VW gegen eine Mauer. Er verletzte sich dabei leicht am Kopf. Am VW entstand durch den Zusammenprall ein Schaden von mehr als 1000 Euro.

