POL-TUT: (Loßburg) Lastwagen beschädigt Straßenlaterne- Polizei sucht Zeugen

Loßburg (ots) - Eine Straßenlaterne wurde am Donnerstagmittag an der Einmündung vom Falkenweg in die Arthur-Hehl-Straße von einem Lastwagen angefahren, der danach das Weite suchte. Zwischen 15 und 16 Uhr traf der Wagen bei einem Fahrmanöver die abseits der Fahrbahn stehende Laterne. Der Schaden für die Gemeinde beläuft sich auf 500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter 07441 5360 um Hinweise auf den Verursacher.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell