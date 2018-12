POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Einbruch in Baucontainer

Eutingen im Gäu (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde in einen Baucontainer in der Baisinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 2.30 Uhr zutritt zum Container, der hauptsächlich als Feierlokalität von Jugendlichen genutzt wird. Sie hebelten die Eingangstüre auf und gelangten so hinein. Im Inneren wurden sie auch schnell fündig- aus einer Geldkassette entnahmen die Diebe einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen.

