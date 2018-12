POL-TUT: (Freudenstadt) Unfall zwischen Zwieselberg und Freudenstadt: die Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (30.11.18) hat sich auf der Landesstraße 404 zwischen Zwieselberg und Freudenstadt ein Unfall zugetragen.

Gegen 18.10 Uhr stieß ein 18-jähriger Ford-Fahrer an der Abzweigung Richtung Schömberg mit dem Peugeot einer 22-jährigen Frau zusammen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Deshalb sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Von besonderem Interesse ist eine Autofahrerin, die zur Unfallzeit auf der Abbiegespur in Richtung Schömberg stand. Diese kümmerte sich vor Ort um die Unfallbeteiligten, fuhr dann aber in Richtung Schömberg weiter. Bitte melden sie sich. Alle Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an das Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536 0.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell