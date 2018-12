POL-TUT: (Freudenstadt) Audi zerkratzt

Freudenstadt (ots) - Am Mittwoch, zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Tiefgarage des Ärztehauses in der Straßburger Straße einen Audi zerkratzt. Zur Tateit stand der A5 auf dem dortigen Frauenparkplatz. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Unbekannte Linien in die Motorhaube und entlang der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441 536 0, entgegen.

