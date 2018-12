POL-TUT: (Schörzingen) Brand in Mehrzweckhaus - mindestens 100.000 Euro Schaden

Schörzingen (ots) - Beim Brand im dritten Stock eines Mehrzweckhauses in der Schörzinger Hauptstraße ist in der Nacht zum Donnerstag Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht.

Seltsame Geräusche weckten wenige Minuten vor Mitternacht einige Bewohner des Hauses. Sie gingen den Geräuschen nach und sahen in einem der oberen Stockwerke, dass es dort heftig qualmt. Deswegen verständigten die Brandentdecker sofort die Feuerwehr. Die Floriansjünger, mit zehn Fahrzeugen und 73 Mann angerückt, hatten zuerst einige Mühe bei der Brandbekämpfung, ehe es ihnen gelang, die Flammen zu löschen.

Auch nach der Besichtigung des Brandortes durch Kriminaltechniker am heutigen Tag ist die Brandursache noch unklar. Die Brandausbruchstelle konnte in einem Zimmer im dritten Obergeschoss lokalisiert werden. Der Polizeiposten Schömberg führt die Brandermittlungen.

Die gute Nachricht: trotz des nicht unerheblichen Sachschadens bleibt das Gebäude bewohnbar. Die Betroffenen konnten wieder in die Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell