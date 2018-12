POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall auf B 523 fordert eine Leichtverletzte

VS-Schwenningen (ots) - 7500 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 523. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer war aus Richtung Tuningen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs, als er auf der Brücke über die Bundesstraße 27 aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Audi eines 56-Jährigen auffuhr. Der Aufprall war so hart, dass die 55-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Der Opel wurde bei dem Unfall so arg beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

