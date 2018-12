POL-TUT: (Weilersbach) Hose herunter gelassen und an Geschlechtsteil manipuliert

Weilersbach (ots) - Am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, hat ein 56-Jähriger vor einem Gebäude in der Hummelbühlstraße sein Geschlechtsteil entblößt und daran herummanipuliert. Das beobachtete eine Nachbarin, die gerade in ihrer Küche stand und zum Fenster herausschaute. Der Tatverdächtige konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

