POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots) - Die Polizei in Oberndorf sucht noch Zeugen zu einem Unfall am Mittwoch, gegen 10 Uhr, an der Einmündung der Austraße auf die Kreisstraße 5500. Eine 32-jährige Lenkerin eines Ford war auf der Austraße unterwegs und ordnete sich an der Einmündung auf die linke Spur ein, um anschließend nach links abzubiegen. Neben dem Ford wartete ein weißer Polo, auf der Abbiegespur nach rechts. Als die Kreisstraße frei war, fuhr der Fahrer des weißen Polo los und bog allerdings nach links ab. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Ohne anzuhalten, setzte der Fahrer des VW Polo seine Fahrt in Richtung Trichtingen fort. Beim Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

