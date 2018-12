POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Hausmauer

Albstadt-Tailfingen (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 08.45 und 11.30 Uhr, hat allem Anschein nach ein Lkw einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Lkw befuhr die Pfeffinger Straße und bog an der Einmündung Jahnstraße nach links ab, um dem Verlauf der Pfeffinger Straße weiter zu folgen. Hierbei schwenkte vermutlich ein hinteres Lastwagenteil nach rechts aus und beschädigte die Hauswand eines Gebäudes. An der Fassade entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 07432 984314-0.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell