POL-TUT: (Oberndorf) Polo-Fahrer streift anderen Pkw beim Abbiegen und fährt weiter - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochvormittag, gegen 10.05 Uhr, an der Einmündung Austraße in die Kreisstraße 5500. Eine Ford-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Kreisstraße abzubiegen. Sie ordnete sich zur Fahrbahnmitte ein und hielt links neben einem bereits stehenden weißen Polo an, dessen Fahrer offenbar gerade aus fahren wollte. Plötzlich zog der Polo-Fahrer, nach Aussage der Ford-Fahrerin, nach links und begann seinerseits links abzubiegen. Dabei streifte der Mann mit der linken hinteren Fahhrzeugecke den Ford vorne rechts. Nach dem Unfall verringerte der Polo-Fahrer kurz seine Geschwindigkeit, fuhr dann jedoch in Richtung Trichtingen weiter. Bei dem Fahrer des relativ neuwertigen VW Polos mit Balingen Kennzeichen handelte es sich um einen älteren Mann. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, erbeten. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

