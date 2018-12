POL-TUT: (Rottweil) Gewinnversprechen - Betrugsmasche - Warnhinweis

Rottweil (ots) - Ein älteres Ehepaar erhielt am Montagmittag sowie am Dienstag Anrufe von einer unbekannten weiblichen Person, in denen die Unbekannte erklärte, dass die beiden bei einem Preisausschreiben einen größeren Geldbetrag gewonnen hätten und das Geld auch in Kürze übergeben werden könne. Vor der Übergabe müssten von Seiten der Gewinner jedoch noch Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro beglichen werden, so die Anruferin. Das Ehepaar ignorierte diese Geldforderungen. Personen die in gleicher oder ähnlicher Weise kontaktiert wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Rottweil, Tel. 0741/477-0 zu melden. Die Polizei rät in derartigen Fällen, niemals den Anrufern zu glauben. Geld hat niemand zu verschenken - besonders nicht in Höhe der in Aussicht gestellten Summen. Deshalb sofort die Polizei verständigen.

