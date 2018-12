POL-TUT: (Rottweil) Kurioser Unfall - Zwillingsrad löst sich und beschädigt zwei Fahrzeuge

Rottweil (ots) - Am Kleinbus eines 49-Jährigen löste sich am Dienstagvormittag, gegen 10.10 Uhr, in der Tuttlinger Straße die hintere linke Zwillingsbereifung. Während das eine Rad einen an einer roten Ampel wartenden Pkw beschädigte, rollte das zweite über die Fahrbahn und den angrenzenden Gehweg bis auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, wo das Rad gegen einen Pkw prallte und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro anrichtete. Der Schaden am Bus beträgt circa 7.000 Euro, am anderen beschädigten Pkw circa 300 Euro. Offensichtlich waren die Gewinde der Radbolzen defekt, was dazu führte, dass sich das Rad löste. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

