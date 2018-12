POL-TUT: (Rottweil) 49-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Rottweil (ots) - Eine Streife des Polizeireviers stoppte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Tann-/Kastanienstraße einen Pkw-Fahrer. Zuvor hatte der 36-Jährige versucht der Streife zu entkommen, was jedoch misslang. Schließlich hielt der Mann an und flüchtete zu Fuß. Er kam jedoch nicht weit. Der Beschuldigte wurde von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Er erklärte gegenüber den Beamten, dass er am Tag zuvor Kokain konsumierte habe. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt,außerdem eine Blutentnahme bei ihm veranlasst. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

