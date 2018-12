POL-TUT: (Waldachtal) Versuchter Einbruch in Discount Markt - Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben unbekannte Täter versucht in einen Discount Markt in der Waldachstraße einzubrechen. Mittels eines Hebelwerkzeugs versuchten die Einbrecher das Einbruchschutzgitter an einem Fenster zu entfernen. Da dieses nicht vollständig herausgehebelt wurde, ist davon auszugehen, dass der bzw. die Täter bei der Tatausführung gestört worden sind. Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat Ermittlungen wegen Einbruchs eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 07445 8542-0 um Zeugenhinweise.

